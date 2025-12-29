Загрузка отелей Сочи на новогодние праздники ожидается на уровне 65–70%

Сейчас в Сочи находятся около 94 тыс. туристов, при этом ожидается дальнейшее увеличение их числа. Загрузка средств размещения на новогодние праздники прогнозируется на уровне 65–70%, а в горном кластере — выше среднегородских показателей. По оценкам, в период зимних каникул Сочи примет порядка 280 тыс. туристов, размещенных в отелях, а также около 200 тыс. однодневных экскурсантов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Горные курорты по мере формирования устойчивого снежного покрова поэтапно открывают трассы для катания. В текущем сезоне планируется подготовить 173 км горнолыжных склонов. Дополнительно вводится единый ски-пасс, который позволит туристам пользоваться крупнейшей в России горнолыжной инфраструктурой. Также запланирован запуск бесплатного ски-баса для лыжников и сноубордистов.

Отдельное внимание уделяется развитию поселка Красная Поляна как четвертого горноклиматического курорта Сочи. На его территории функционируют 73 средства размещения с номерным фондом более 3 тыс. номеров, что превышает показатели каждого из трех других горных курортов. Реализация восьми инвестиционных проектов позволит дополнительно ввести около 5 тыс. номеров и создать до 4 тыс. рабочих мест.

На фоне действующего штормового предупреждения городская инфраструктура продолжает работать в усиленном режиме. Энергетики Сочинских электрических сетей филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» обеспечивают постоянный контроль за объектами электросетевого комплекса, используют резервные схемы питания и передвижные источники электроснабжения. Параллельно коммунальные и дорожные службы ведут расчистку дорог: задействовано 330 единиц техники и более 530 специалистов, в горном кластере — свыше 120 единиц техники и 125 человек. Штормовое предупреждение в Сочи действует до 1 января 2026 года.

Мария Удовик