В Ростове осудили организатора подрыва автомобиля госслужащего Запорожья

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 27 годам колонии строгого режима жителя Запорожья Артема Малышева за попытку подрыва автомобиля начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», ч. 2 ст. 205.4 «Террористический акт», ч. 4 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», ч. 3 ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» УК РФ.

Судом установлено, что Артем Малышев, вступив в 2022 году в террористическое сообщество, по заказу куратора СБУ начал подготовку к убийству начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП «Управление автомобильными дорогами Запорожской области» путем подрыва его автомобиля.

В ноябре 2022 года Малышев получил в Мелитополе взрывные устройства, перенес их в хозяйственную постройку. Инструкцию по приведению СВУ в действие фигуранты прислали в апреле 2023 года.

За автомобилем госслужащего Малышев наблюдал с мая по июнь. 13 июня 2023 года осужденный прикрепил взрывное устройство к днищу автомобиля с водительской стороны. Однако начальник дорожно-эксплуатационного управления обнаружил СВУ и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Артем Малышев был задержан 5 июля 2023 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Наталья Белоштейн