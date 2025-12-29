В Ярославле планируют расширить зону платной парковки

В Ярославле на 2026-й и последующие годы запланировано расширение географии введения платного парковочного пространства. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта в комментариях в Telegram-канале губернатора, отвечая на вопрос местного жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В августе 2025 года в правительстве региона сообщили о планах по созданию 6 тыс. платных парковочных мест в пяти городах региона, включая Ярославль и Рыбинск. Согласно данным с сайта «ЯПарковки», в регионе открыты 3,7 тыс. платных парковок.

Алла Чижова