В Ярославской области создадут шесть тысяч платных парковочных мест

В Ярославской области начинается создание платных парковок на территории всех округов. Предусмотрено 6 тыс. парковочных мест, сообщили в региональном правительстве.

«Заставленные машинами дворы, газоны, парковка на тротуарах и дорогах в три ряда – проблема, актуальная для всех крупных и развитых регионов. Во всех современных городах для ее решения введены платные парковки, и мы также используем этот передовой опыт. Создадим в регионе единое парковочное пространство с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг. Предусмотрим широкую систему льгот и резидентных разрешений»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он подчеркнул, что все жители региона смогут воспользоваться скидкой в 50%, а гости области будут платить полную стоимость. Управлением парковочным пространством займется «Центр организации дорожного движения». Для удобства будет создано специальное приложение, с помощью которого владельцы машин смогут оплачивать парковку.

«Оплату необходимо внести в течение 10 минут после постановки транспортного средства на парковку. Однако если по каким-то причинам сделать это не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке и номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты»,— объяснил директор ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.

К настоящему моменту уже готов проект, который предусматривает нанесение дорожной разметки и установку знаков. Для проведения этих работ в Ярославле и Угличе ведется поиск подрядчика, позже аналогичные торги будут объявлены для Рыбинска, Ростова Великого и Переславля. Также состоятся торги на закупку программно-аппаратного комплекса и поставку стационарных и мобильных комплексов фиксации времени нахождения ТС на парковке.

Создание платного парковочного пространства позволит повысить пропускную способность, снизить задержки транспорта, а также исключить хаотичную парковку авто.

Алла Чижова