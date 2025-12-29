«Школа фермера» подготовила более 300 дипломированных аграриев для АПК Юга в 2025 году

Россельхозбанк подвел итоги реализации социального проекта «Школа фермера» в 2025 году в Южном федеральном округе. За два этапа обучение при поддержке Минсельхоза на базе ведущих аграрных вузов прошли 309 человек, в том числе 86 ветеранов СВО и членов их семей.

Фото: пресс-центр АО «Россельхозбанк»

В масштабе всей страны по итогам 2025 года «Школа фермера» выпустила 2,8 тыс. аграриев, в том числе — более 750 ветеранов СВО и членов их семей. А за всю историю проекта в России выпустили порядка 11 тыс. специалистов.

«Мы проводим "Школу фермера" с 2020 года, и с каждым годом спрос на обучение растет. Ведь вопрос подготовки кадров в АПК по-прежнему стоит остро, а "Школа" дает не только профессиональные знания, но и помогает запускать свое дело на селе. За все время мы выпустили около 11 тысяч дипломированных фермеров, более 60% выпускников ведут агробизнес, улучшают показатели своего дела и работают в АПК. Бизнес наших выпускников становится точкой роста сельских территорий — создаются новые рабочие места, запускается производство фермерской продукции и уникальных региональных брендов. Где фермер — там жизнь. Отдельно отмечу социальную роль проекта — "Школа" помогает интегрировать ветеранов СВО и членов их семей в дружную аграрную семью, причем в проект их включают вне конкурсного отбора»,— отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

В 2025 году в ЮФО состоялись 11-я и 12-я волны уникального образовательного проекта «Школы фермера». На протяжении трех месяцев участники каждой волны проходили интенсивный курс теоретического обучения на базе профильных образовательных учреждений, а практику — на успешных предприятиях по выбранной специальности.

Среди выпускников — как аграрии, которые пришли в «Школу фермера» за повышением эффективности своего дела, так и те, кто пришел за мечтой запустить бизнес с нуля.

Обучение проходило по более чем 50 специальностям. Это как классические направления растениеводства, животноводства, органического земледелия, так и набирающие популярность специализации по агротуризму и цифровым технологиям. В каждом регионе специализации выбираются исходя из потребности внутреннего рынка и перспектив для бизнеса: таким образом, специалисты готовятся под удовлетворение продовольственного спроса жителей конкретных субъектов.

