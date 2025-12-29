Минкульт хочет привлечь в Россию таланты из Африки

Минкульт намерен углубить культурное сотрудничество со странами Африки, в том числе через обмен фестивалями, сообщила глава министерства Ольга Любимова. Она считает перспективным форматом взаимодействия привлечение творческих талантов.

В 2026 году ведомство планирует организовать в том числе Дни духовной культуры России, а также кинофестивали и «новые форматы» мероприятий. «Один из наиболее перспективных и развивающихся форматов взаимодействия — привлечение творческих талантов из африканских государств к участию в международных конкурсах и фестивалях»,— рассказала госпожа Любимова в интервью ТАСС.

Россия ожидает официальные делегации и деятелей культуры из Африки на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, Международном детском культурном форуме, фестивале музеев «Интермузей», фестивале циркового искусства «Без границ».

В марте Минпросвещения сообщало, что готовит программу по изучению русского языка для зарубежных стран. Глава министерства Сергей Кравцов назвал это важным этапом взаимодействия в том числе со странами Африки. За 2024 год Россия увеличила экспорт продовольствия в Африку на 19%.