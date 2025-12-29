НМТП проиграл ФАС

Арбитражный суд Москвы (АС Москвы) отказал ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в удовлетворении иска к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Он оставил в силе приказ ведомства о возбуждении по жалобе ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) дела о нарушении портом антимонопольного законодательства. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Ранее «Ъ-Новороссийск» рассказывал, что Абинский электрометаллургический завод пожаловался в ФАС на резкий рост тарифов НМТП на перевалку черных металлов с начала 2023 года. Завод сослался на закон о конкуренции, запрещающий хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, устанавливать и поддерживать монопольно высокие цены.

ФАС, обнаружив признаки установления монопольно высокой цены (запрещенной ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции» для доминирующих субъектов), в марте 2024 года возбудила антимонопольное дело.

НМТП оспорил соответствующий приказ ведомства, настаивая, что ФАС некорректно определила географические границы рынка, ограничившись портом Новороссийск, а не всем Азово-Черноморским бассейном, где действуют конкуренты. НМТП заявил, что для перевалки черных металлов АЭМЗ может использовать порты Туапсе, Таганрог, Ростов-на-Дону, Темрюк и Севастополь. Все они обладают схожими характеристиками, и Новороссийский порт в этом смысле не уникален.

При первоначальном рассмотрении дела суды встали на сторону НМТП, посчитав выводы ФАС неправомерными. Они решили, что ФАС ошиблась, рассматривая Новороссийск как отдельный рынок. На самом деле, клиенты выбирают между всеми портами Черного и Азовского морей, поэтому и конкуренцию нужно оценивать в рамках всего этого региона, а не одного порта. А кроме того, ФАС приняла во внимание только факт увеличения тарифа в НМТП, не уточнив, увеличили ли цены его конкуренты на сопоставимом товарном рынке, решили они.

Но ФАС продолжила настаивать на том, что ни один потребитель не заявил о возможности замены услуг по перевалке черных металлов в порту Новороссийск на такую же услугу в других портах. В антимонопольном ведомстве отметили, что потребители этих услуг так и не смогли осуществить их замену и, несмотря на существенное повышение тарифов, продолжили пользоваться услугами НМТП. С доводами ведомства согласился кассационный суд, который вернул дело на новое рассмотрение.

По итогам пересмотра дела АС Москвы в этот раз принял сторону ФАС. Он признал ключевым фактором статус НМТП как субъекта естественной монополии, включенного в соответствующий реестр, признал его положение доминирующим как аксиому вне зависимости от определения границ товарного рынка (порт или бассейн).

Вместе с тем он согласился с позицией госоргана, определившего географические границы рынка как акваторию и инфраструктуру порта Новороссийск, поскольку именно там расположены уникальные активы НМТП, используемые для оказания спорных услуг.

Доводы НМТП о доступности других портов были отклонены в виду отсутствия доказательств, что потребители реально перешли к конкурентам после роста тарифов. Кроме того, суд установил, что за минувшую пятилетку тарифы по большинству оказываемых НМТП услуг по перевалке черных металлов для отдельных грузов выросли до 50%.

«С учётом того, что в 2023 году наблюдалось резкое повышение цен ПАО «НМТП» на услуги по перевалке чёрных металлов при том, что объём оказываемых услуг практически не изменился, у ФАС России имелись основания полагать, что повышение цен является экономически необоснованным и содержит в себе признаки нарушения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции антимонопольного запрета», – говорится в судебном акте.

В 2018 году НМТП выиграл аналогичный спор с ФАС в Президиуме Верховного суда РФ. Третьими лицами в споре тогда выступали РЖД и «Роснефть». НМТП грозил штраф в размере 9,7 млрд руб. Порт выигрывал дело во всех инстанциях, добившись признания недействительным предписания, но экономколлегия ВС решила вернуть спор на пересмотр. Однако НМТП удалось защитить принятые в свою пользу судебные акты.

Юрист-транспортник Екатерина Бурнос комментирует предварительные результаты этого спора так.

«Если ФАС в результате расследования признает нарушение, это решение снова будет оспорено в суде. Тем временем высокие цены будут сохраняться. Пока суд да дело пройдет много времени. Если даже ФАС и тот суд выиграет, настанет черед подавать иски о взыскании убытков участников рынка. А это история долгоиграющая, перспектива явно не ближайшая. А дальше – истекающие сроки, новые обжалования. По идее, эти тарифы должны регулироваться государством, но на это не идут, видимо, чтобы не компенсировать из бюджета “межтарифную” разницу. И даже если крупный штраф будет взыскан в бюджет, участникам рынка от этого взыскать свои убытки, если они будут доказаны, будет не легче», – считает эксперт.

Михаил Волкодав