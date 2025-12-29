В Ростове внедрение пересадочной транспортной карты перенесли на 2026 год

В Ростове-на-Дону запуск единой пересадочной карты, которая даст возможность бесплатно пересесть с городской электрички на автобус, отложили до 2026 года. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на данные министерства транспорта Ростовской области.

По информации ведомства, тестовые испытания системы были проведены в 2025 году. Тем не менее, доработка программного обеспечения продолжается, в частности, расширяются возможности способов оплаты с введением нового тарифа.

Завершить доработку и внедрить карту планируют во втором квартале 2026 года.

С помощью карты в течение часа можно будет оплатить проезд на городской электричке и воспользоваться бесплатной пересадкой на муниципальный транспорт.

Наталья Белоштейн