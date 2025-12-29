Суд признал злоупотреблением попытку выкупа участка площадью 2,2 га в Краснодаре

Ленинский районный суд Краснодара отклонил требование Алины Григорович о принуждении городских властей к льготной продаже арендуемого ею земельного участка, узнал «Ъ-Кубань». Госпожа Григорович требовала выкупить надел площадью 2,2 га на улице Взлетной, на котором расположен принадлежащий ей жилой дом площадью 20 кв. м.

Как следует из материалов дела, Алина Григорович обратилась в администрацию города с просьбой продать ей участок с кадастровым номером 23:43:5685 без проведения торгов. Городские власти отказались, сославшись на то, что территория относится к землям общего пользования и ограничена в обороте. Истица посчитала отказ незаконным, поскольку участок был предоставлен ей в аренду, что, по ее мнению, исключает статус земель общего пользования.

Однако департамент архитектуры и градостроительства подтвердил, что, согласно генеральному плану Краснодара, спорная территория находится в зоне озелененных территорий общего пользования. На ней планируется разместить сквер и спортивное сооружение площадью 1480 кв. м.

При осмотре участка выяснилось, что он не огорожен, на нем расположены несколько сооружений без внутренней отделки, металлический контейнер с навесом, а большая часть территории заросла сорной растительностью. Площадь застройки объектами капитального строительства составила всего 20,3 кв. м, что составляет 0,09% от общей площади участка. То есть размеры испрашиваемой территории более чем в тысячу раз превышают площадь расположенного на ней объекта недвижимости. Истица не смогла обосновать необходимость такого огромного участка для эксплуатации небольшого дома.

Дополнительно выяснилось, что летом 2024 года истица раздробила земельный массив на 27 отдельных участков для последующей перепродажи. Под ее домом был сформирован надел площадью всего 740 кв. м. Суд пришел к выводу, что действия Алины Григорович является злоупотреблением правом и направлено на обход установленного законом порядка предоставления муниципальной земли. По мнению судьи, женщина изначально не планировала использовать весь участок для эксплуатации дома, а действовала недобросовестно с целью незаконного завладения государственным имуществом.

«Более того, данный земельный участок расположен на приаэродромной территории объекта военного назначения “Краснодар-Центральный” и граничит с его взлетно-посадочной полосой. При таких обстоятельствах нахождение земли в частной собственности и ее последующая застройка создают угрозу обеспечения обороны и безопасности государства. Данные обстоятельства напрямую затрагивают интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц. На основании вышеизложенного, требования административного искового заявления удовлетворению не подлежит»,— говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Наталья Решетняк