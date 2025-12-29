Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шесть многоэтажек Новороссийска остались без водоснабжения

В Южном районе Новороссийска произошло частичное отключение воды из-за утечки на пр. Ленина, 101. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Водоканала», технологическое отключение водоснабжения произошло в части зоны №27, ограниченной адресами: пр. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109. Аварийно-восстановительные работы будут проходить ориентировочно до 17:00.

Без водоснабжения в настоящее время находятся 550 человек, согласно подсчетам ресурсоснабжающей организации. Работы на участке выполняет УК «Репино».

На период устранения утечки «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко

