Шесть многоэтажек Новороссийска остались без водоснабжения

В Южном районе Новороссийска произошло частичное отключение воды из-за утечки на пр. Ленина, 101. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Водоканала», технологическое отключение водоснабжения произошло в части зоны №27, ограниченной адресами: пр. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109. Аварийно-восстановительные работы будут проходить ориентировочно до 17:00.

Без водоснабжения в настоящее время находятся 550 человек, согласно подсчетам ресурсоснабжающей организации. Работы на участке выполняет УК «Репино».

На период устранения утечки «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко