Шесть многоэтажек Новороссийска остались без водоснабжения
В Южном районе Новороссийска произошло частичное отключение воды из-за утечки на пр. Ленина, 101. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным «Водоканала», технологическое отключение водоснабжения произошло в части зоны №27, ограниченной адресами: пр. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109. Аварийно-восстановительные работы будут проходить ориентировочно до 17:00.
Без водоснабжения в настоящее время находятся 550 человек, согласно подсчетам ресурсоснабжающей организации. Работы на участке выполняет УК «Репино».
На период устранения утечки «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.