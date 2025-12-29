Последний рейс прибыл с запасного аэродрома в аэропорт Сочи

Последний из рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий, прибыл в аэропорт Сочи в 10:20 мск. Речь идет о рейсе Самара—Сочи EO-420. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта курорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 09:00 мск, семь из восьми воздушных судов, ушедших на запасные аэродромы, прибыли в Сочи. Самолеты будут обслужены и отправлены в города назначения. Одновременно сохраняются задержки на вылет более чем на два часа у восьми рейсов. В аэропорту ожидают, что авиакомпании стабилизируют расписание в течение дня.

Обстановка в терминале оценивается как спокойная. Все производственные процессы — от регистрации пассажиров до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме, скоплений пассажиров не зафиксировано. С учетом сохраняющихся сложных метеоусловий пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за информацией на электронных табло, информационных экранах, официальном сайте аэропорта и в Telegram-боте.

Для поездки в аэропорт пассажирам также рекомендуется использовать электропоезд «Ласточка». Железнодорожная станция расположена в 50 м от входа в терминал, в секторе С1.

На фоне непогоды в городе продолжают работу экстренные и коммунальные службы. Сочинские энергетики переведены в усиленный режим: специалисты электрических сетей филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» осуществляют дополнительный контроль за объектами электросетевого комплекса, осматривают линии электропередачи и устраняют локальные технологические нарушения, вызванные снегопадом и сильным ветром в предгорных и горных населенных пунктах. Работы ведутся во взаимодействии с коммунальными службами и подразделениями МЧС, для обеспечения электроснабжения применяются резервные схемы и передвижные источники питания.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в ночное время на расчистке дорог по городу было задействовано 330 единиц техники и свыше 530 дорожных рабочих федеральных, региональных и муниципальных служб. Использовано около 930 тонн противогололедных материалов. В горном кластере работали более 120 единиц техники и 125 человек, въезд транспорта на летней резине ограничен, усилена эвакуация автомобилей. На отдельных маршрутах в горных селах фиксировались затруднения движения, приоритет был отдан расчистке автобусных направлений.

Из-за налипания мокрого снега в городе упало около 20 деревьев, последствия оперативно устраняются. В Лазаревском районе были зафиксированы нарушения на воздушных линиях электропередачи, восстановительные работы продолжаются. Ситуацию круглосуточно контролирует городской оперативный штаб под руководством мэра Сочи.

Штормовое предупреждение на территории курорта действует до 1 января 2026 года. В горах выше 500 м сохраняется лавиноопасность, к вечеру прогнозируется понижение температуры до –5 градусов, усиление ветра и шторм на море до шести баллов. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру 112.

Мария Удовик