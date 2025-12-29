Семь рейсов вернулись в аэропорт Сочи с запасных аэродромов

Международный аэропорт Сочи продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на сохраняющиеся неблагоприятные метеоусловия. По состоянию на 09:00 мск 29 декабря обстановка в аэровокзальном комплексе остается стабильной, все основные технологические процессы выполняются без сбоев, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из восьми воздушных судов, ранее направленных на запасные аэродромы, семь уже прибыли в Сочи. Самолеты проходят наземное обслуживание и в дальнейшем будут отправлены по маршрутам назначения. Вместе с тем зафиксированы задержки восьми вылетов продолжительностью более двух часов. Ожидается, что в течение дня авиакомпании скорректируют расписание и стабилизируют график полетов.

В аэропорту отмечается спокойная обстановка: операции по регистрации пассажиров, предполетному досмотру и посадке осуществляются в штатном порядке, скоплений людей в терминале не наблюдается. Администрация воздушной гавани подчеркивает, что сложные погодные условия сохранятся в Сочи еще в течение нескольких дней.

Для удобства пассажиров действует железнодорожное сообщение — электропоезда «Ласточка» курсируют до аэропорта, станция расположена в непосредственной близости от терминала, в 50 м от входа в сектор С1. Пассажирам рекомендуется заблаговременно уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями через аудиообъявления, электронные табло, официальный сайт аэропорта, а также информационные сервисы воздушной гавани.

Мария Удовик