Макрон провел отдельные переговоры с Зеленским после беседы с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским после совместной беседы последнего с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Сегодня я участвовал с другими европейскими лидерами в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Потом я поговорил с Зеленским»,— написал французский политик в социальной сети X. Подробности этого разговора он не привел.

По словам господина Макрона, главная задача переговорщиков — добиться прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины. Он добавил, что в начале января в Париже состоится встреча для представителей стран «коалиции желающих». На мероприятии будет обсуждаться вклад каждой страны в обеспечение этих гарантий.

28 декабря в Мар-а-Лаго во Флориде состоялись переговоры господина Зеленского и господина Трампа, которые длились более двух часов. На встрече обсуждался мирный план из 20 пунктов. По итогам переговоров президенты США и Украины провели пресс-конференцию. Во время переговоров стороны созвонились с лидерами Евросоюза. Президент США заявил, что страны Европы возьмут на себя большую часть гарантий безопасности для Украины.

