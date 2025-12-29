Макрон анонсировал встречу европейских лидеров для обсуждения гарантий для Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в начале января «коалиция желающих» встретится в Париже для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Он уточнил, что стороны должны будут согласовать вклад каждой из них.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира»,— написал господин Макрон в соцсети X.

Ранее во Флориде прошли переговоры президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Господин Трамп заявил, что большую часть гарантий безопасности для Украины возьмут на себя европейские страны. Владимир Зеленский говорил, что гарантии безопасности от США согласованы на 100%, гарантии от Соединенных Штатов и стран Европы — на 90%.