Трамп выразил сожаление из-за гибели американских наемников на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему жаль, что американские наемники погибают на Украине. Его попросили прокомментировать эту тему на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Как жаль, что они (американские наемники.— "Ъ") погибли в чужой стране. А ведь среди них были известные люди... Печально, что такое случилось»,— сказал господин Трамп.

В конце ноября МИД России заявил, что США, в частности, развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины. В России вынесли уже несколько приговоров таким иностранцам. В июне суд в ДНР заочно приговорил гражданку США Сару Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы. В сентябре американского наемника ВСУ заочно приговорили к 14 годам строгого режима.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. На встрече обсуждался мирный план Киева из 20 пунктов. Господин Трамп призвал ускориться с урегулированием российско-украинского конфликта.

Подробности — в материале «Ъ».