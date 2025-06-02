Американку Сару Эштон-Чирилло заочно осудили в ДНР на 20 лет за наемничество

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданку США Сару Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима за военные фейки и наемничество. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Эштон-Чирилло

Фото: @sarahashtonlv Сара Эштон-Чирилло

Фото: @sarahashtonlv

Американка признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По данным следствия, в 2023 году наемница прибыла на Украину, вступила в «Интернациональный легион» ВСУ, ее определили в 113-ю бригаду. Она прошла военную подготовку, после чего участвовала в боевых действиях против российских военнослужащих.

В августе того же года девушка подготовила и опубликовала в интернете видео о якобы созданных в России запасах биологического оружия, а также о применении российскими военнослужащими химоружия в Сирии и на Украине. Утверждается, что за это фигурантке дела заплатили более 653 тыс. руб.

Сара Эштон-Чирилло работала официальным англоязычным представителем сил территориальной обороны ВСУ. В сентябре 2023 года ее сняли с должности из-за видео, на котором наемница говорит о «российских пропагандистах», которые будут «расплачиваться за свои преступления». В июне 2024 года МВД России объявило ее в розыск, в январе 2025-го закончили расследование ее дела.