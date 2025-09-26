Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве гражданина США Стефена Дойла Прессли. Его заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прессли вступил в Интернациональный легион ВСУ в апреле 2022 года. Там он прошел военную подготовку, а летом 2023 года подписал контракт с Минобороны Украины и вошел в состав мотопехотной бригады ВСУ.

В рядах украинской армии американец прослужил до июля 2025 года. В это время он участвовал в боях против бойцов ВС РФ в ДНР. В результате его действий была повреждена гражданская инфраструктура региона, погибли мирные жители.

Стефена Прессли объявили в международный розыск. Суд заочно отправил наемника под арест.

Никита Черненко