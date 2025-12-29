На трассе «Ростов – Ставрополь» в лобовом столкновении погиб пассажир

На трассе «Ростов — Ставрополь» в результате лобового столкновения Toyota и грузового Volvo погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Столкновение произошло накануне, 28 декабря, в 23:10 на 10 км дороги в направлении Ростова-на-Дону. Предварительно, 30-летний водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo с прицепом Schmitz. За рулем грузовика находился 48-летний мужчина.

В результате столкновения 24-летний пассажир легкового автомобиля скончался от полученных травм до приезда медиков. Водитель Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий.

Константин Соловьев