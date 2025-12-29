МККК получил 182 тыс. запросов на поиск пропавших в зоне боевых действий

С февраля 2022 года по декабрь 2025 года Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил 182 тыс. запросов от российских и украинских семей на поиск пропавших в зоне боевых действий родственников. Среди них как военнослужащие, так и гражданские, в том числе дети.

Число полученных запросов представитель российского отделения МККК назвал «Ведомостям». Собеседник газеты уточнил, что цифра не отражает полную картину и в реальности таких семей больше.

19 декабря президент России Владимир Путин сказал, что в 2025 году число разыскиваемых лиц сократилось на 50%. Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова в октябре сообщала, что с начала года были найдены более 300 без вести пропавших в зоне боевых действий военнослужащих.