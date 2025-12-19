Путин назвал особенно острым вопрос поиска пропавших на СВО военных

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «особенно острым» вопрос поиска пропавших без вести в зоне боевых действий. По его словам, Минобороны предприняло шаги, которые помогли значительно улучшить ситуацию с поиском. В частности, военное ведомство создало координирующий центр по поиску пропавших военных, а также отдельный реестр с данными всех пропавших. Президент также представил данные: число разыскиваемых лиц с начала года сократилось на 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

17 декабря министр обороны Андрей Белоусов пояснял, что за год число найденных пропавших без вести военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно составило 48% от общего числа пропавших. «Нашли каждого второго (из списка пропавших.— “Ъ”). В следующем году необходимо довести этот показатель до 60% и более»,— указывал министр.

Международный комитет Красного Креста (МККК) с марта 2022 года по октябрь 2025-го принял 174,2 тыс. запросов о розыске пропавших без вести с обеих сторон конфликта на Украине. В это число входят заявки о поисках и военных, и гражданских лиц. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что в 2025 году были найдены более 300 без вести пропавших на СВО военнослужащих. В 2024 году ее аппарат установил судьбу 3176 пропавших без вести военнослужащих.

Полина Мотызлевская