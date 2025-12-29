В России началась двухдневная рабочая неделя. С 31 декабря по 11 января пройдут новогодние праздники. Новогодние каникулы в 2026 году станут самыми длинными за 12 лет.

30 декабря, последний рабочий день в 2025 году, будет полным. Новогодние каникулы в 2026 году станут самыми длинными за 12 лет. Всего в январе россиян ожидает 15 рабочих и 16 выходных дней.

Ближайшие после новогодних праздников удлиненные выходные предстоят 21, 22 и 23 февраля. Всего в наступающем году количество рабочих дней составит 247, выходных и праздничных — 118. Ближайшая шестидневная рабочая неделя ожидается в ноябре 2027 года.