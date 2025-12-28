В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

Ближайшая шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в 2027 году, в 2026-м их не будет, напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«2026 год будет сбалансированным и достаточно благоприятным для работающих по соотношению рабочих и выходных и праздничных дней»,— сказала госпожа Бессараб ТАСС.

В наступающем году количество рабочих дней составит 247, выходных и праздничных — 118. Следующие удлиненные выходные после новогодних праздников ожидают россиян с 21 по 23 февраля включительно.

Как уточнила Светлана Бессараб, ближайшая шестидневная рабочая неделя в России ожидается в ноябре 2027 года. При этом точный график праздничных и выходных дней будет утвержден только в конце 2026-го.