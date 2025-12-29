На Кубани в станице Кущевской обломки дронов повредили два дома
В станице Кущевской Краснодарского края упавшие осколки украинских беспилотников повредили два частных дома. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате атаки дронов в одном из домов произошел пожар, который оперативно потушили. По предварительной оценке, никто не пострадал.
Кроме того, повреждена газовая труба, расположенная рядом с домами. На месте происшествия работают аварийные, оперативные и специальные службы.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в краснодарском поселке Индустриальный осколки БПЛА повредили три здания.