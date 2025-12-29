На Кубани в станице Кущевской обломки дронов повредили два дома

В станице Кущевской Краснодарского края упавшие осколки украинских беспилотников повредили два частных дома. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате атаки дронов в одном из домов произошел пожар, который оперативно потушили. По предварительной оценке, никто не пострадал.

Кроме того, повреждена газовая труба, расположенная рядом с домами. На месте происшествия работают аварийные, оперативные и специальные службы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в краснодарском поселке Индустриальный осколки БПЛА повредили три здания.

Маргарита Синкевич