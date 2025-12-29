В поселке Индустриальном Краснодара после атаки БПЛА повреждены три дома

В краснодарском поселке Индустриальном обломки сбитых украинских беспилотников повредили три частных дома, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что в результате атаки дронов пострадавших нет. На месте падения обломков БПЛА работают специальные и экстренные службы.

Глава Краснодара Евгений Наумов напомнил в своем телеграм-канале о просьбе не выкладывать в социальные сети записи работы ПВО. «Не подходите к фрагментам беспилотника при обнаружении, сообщите об этом по единому номеру экстренных служб — 112»,— написал мэр кубанской столицы.

Маргарита Синкевич