В поселке Индустриальном Краснодара после атаки БПЛА повреждены три дома
В краснодарском поселке Индустриальном обломки сбитых украинских беспилотников повредили три частных дома, сообщает региональный оперштаб.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Уточняется, что в результате атаки дронов пострадавших нет. На месте падения обломков БПЛА работают специальные и экстренные службы.
Глава Краснодара Евгений Наумов напомнил в своем телеграм-канале о просьбе не выкладывать в социальные сети записи работы ПВО. «Не подходите к фрагментам беспилотника при обнаружении, сообщите об этом по единому номеру экстренных служб — 112»,— написал мэр кубанской столицы.