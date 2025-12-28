В Ростовской области водитель «Шевроле» спровоцировал ДТП с жертвой

В Целинском районе на трассе Ростов — Ставрополь произошло тройное столкновение автомобилей, в результате которого погибла 39-летняя пассажирка одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, Коммерсантъ Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, Коммерсантъ

Авария случилась 28 декабря в 15:20 на 118-м километре автодороги Ростов — Ставрополь. 21-летний водитель «Шевроле Лачетти» не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Сузуки Гранд Витара» под управлением 37-летнего автомобилиста.

После столкновения «Сузуки» потерял управление и занесло на встречную полосу, где машина врезалась в «Лексус» с 50-летним водителем за рулем.

Пассажирка «Сузуки» скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Валентина Любашенко