ХК «Сочи» переиграл СКА

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду одержал победу над СКА из Санкт-Петербурга в матче 37-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 8:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Счет в этом противостоянии открыли петербуржцы уже на четвертой минуте после точного броска Брендэна Лайпсика. Ответ сочинцев последовал на восьмой минуте благодаря Сергею Попову. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами: в составе «Сочи» отличился Матвей Гуськов, а у СКА — Сергей Плотников. Однако еще до перерыва гости смогли выйти вперед усилиями Матвея Полякова.

Во втором отрезке команды снова продемонстрировали динамичный хоккей. Следующую результативную атаку завершил Сергей Попов, который оформил дубль. На 27-й минуте Рафаэль Бикмуллин в большинстве сделал счет 4:3 в пользу «Сочи». На 30-й минуте нападающий СКА Матвей Поляков забил во второй раз в этой встрече. Затем уже «черноморцы» создали очередной опасный момент, который завершил взятием ворот Роман Максимов.

Начало третьего периода осталось за сочинским клубом, когда забил Денис Венгрыжановский. В оставшееся время южане упрочили преимущество благодаря голам Макса Эллиса и Николая Полякова. В итоге — убедительная победа «Сочи» со счетом 8:4.

После 37 матчей «Сочи» имеет в активе 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 3 января на своем льду против нижнекамского «Нефтехимика». Будущий соперник с 43 баллами идет на пятом месте в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев