Жители Ростова останутся без света с 9 до 17 часов 29 и 30 декабря

29 и 30 декабря в Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Донэнерго».

По информации ресурсоснабжающей организации, 29 декабря без света останутся дома на ул. Белокалитвинской (дом 1, стр. 1), ул. Герцена (дома 1-7), ул. Солидарности (дома 2А2, 2А7), в пер. Боковском (дома 9-57, 2А, 10-40) и на пр. 40-летия Победы (дома 1И, 2А).

Также отключения затронут жителей ул. Радищева (дома 13-71, 18-68), ул. 2-й Комбайновской (дома 1-25, 2-42), ул. Соединяющей (дома 1-13, 2-22), ул. Коммунальной (дома 1-25, 2-28), ул. Просвещения (дома 23-27, 18-42), ул. Червоноармейской (дома 3-23, 6-22) и ул. Веры Пановой (дома 3-11). Без электричества останутся дома в пер. Горийского (дома 1-15, 2-50), пер. Кецховели (дома 1-31, 2-24) и пер. Пожарного (дома 1-19, 2-18).

В эти дни отключение коснется «Ростовской клинической больницы ЮОМЦ ФМБА России» (больница водников) на ул. Пешкова, 34.

30 декабря электроснабжение прекратят в домах 211 и 2162 на ул. Грисенко, 792А, на ул. 20 лет Октября, 179А, на пер. Брестской, домах 58, 62 и 60 на ул. Конституционной и д. 4Б на ул. Комсомольской. Также без света останутся жители пл. Толстого (дома 1-7, 2А, 4Б) и дома 72 на ул. Свободы.

Отключения пройдут с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

Валентина Любашенко