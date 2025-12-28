Константин Бабкин предупредил о дальнейшем подорожании Донской агротехники

Совладелец крупнейшего российского производителя аграрной техники «Ростсельмаш» Константин Бабкин спрогнозировал дальнейшее повышение цен на продукцию компании в 2026 году. Об этом он заявил в условиях, когда на складах предприятий скопилось несколько тысяч нераспроданных образцов техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным Министерства сельского хозяйства, за последние три года стоимость отечественных тракторов и комбайнов выросла на 40-89% по различным позициям. Господин Бабкин связал прогноз с изменениями в государственной поддержке отрасли.

«Ранее продажам способствовала программа субсидирования для машиностроителей, однако сейчас ее финансирование сократили. Средства распределяются между различными предприятиями независимо от объемов их реализации. Думаю, что рост цен на нашу продукцию продолжится и в следующем году»,— заявил совладелец завода.

Валентина Любашенко