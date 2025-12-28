Ночью в Ростове будут работать 111 единиц снегоуборочной техники

Коммунальные службы Ростова очищают дороги и тротуары от снега с привлечением 110 единиц техники и более 400 работников из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

По информации господина Скрябина, уборка ведется механизированным и ручным способом. Выполняется противогололедная обработка улиц. В работах участвуют 57 комбинированных дорожных машин и свыше 400 уборщиков муниципальных территорий.

«Особое внимание уделяется опасным участкам — мостам, путепроводам, спускам и подъемам. Обрабатываются также остановочные комплексы. Управляющие компании и товарищества собственников жилья очищают дворовые территории», - пояснил глава городской администрации.

На ночь запланировано использование 111 единиц техники, включая 69 комбинированных дорожных машин, 15 минипогрузчиков. К работам привлекут 159 уборщиков.

Валентина Любашенко