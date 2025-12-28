Уличных музыкантов в Краснодаре обязали согласовывать уличные выступления

Краснодарская администрация установила новые требования для уличных музыкантов. Артисты должны согласовывать свои выступления с властями за 20 рабочих дней до их проведения. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Заявления необходимо подавать в управление культуры. В документе следует указать время и место проведения мероприятия, а также перечень исполняемых произведений. Число участников не должно превышать шести человек.

Власти определили перечень разрешенных мест для выступлений. Музыкантам запрещено исполнять произведения, противоречащие общественной морали и нравственности. Под запретом также репертуар с политическими призывами, агитацией, ненормативной лексикой и призывами к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков и алкоголя.

За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф в размере 3 тыс. руб., предпринимателям — 20 тыс. руб., а юридическим лицам — 30 тыс. руб.

До 28 февраля 2026 года уличные выступления разрешены с 10:00 до 21:00 по московскому времени. С 1 марта 2026 года время будет ограничено периодами с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

Алина Зорина