Ростовский ТД «Донские угли» получил рассрочку по долгам за электричество

Ростовский торговый дом «Донские угли», управляющий шахтами в ЛНР, заключил мировое соглашение с поставщиком электроэнергии — государственной компанией «Энергосбыт Луганск» о рассрочке выплаты задолженности на сумму 371,6 млн руб. Об этом сообщает издание «Город N».

Согласно документу, утвержденному арбитражным судом ЛНР, соглашение касается долгов за июль-август 2025 года по договору электроснабжения и начисленных пеней. «Донские угли» будут погашать задолженность частями до августа 2026 года.

Общий размер долга угольщиков перед энергетиками составляет 963,8 млн руб. В настоящее время на рассмотрении суда находятся еще три иска «Энергосбыт Луганска» к торговому дому на общую сумму 592,2 млн руб. Эта сумма включает задолженность за май, июнь, сентябрь и октябрь 2025 года, а также неустойку. Решения по данным спорам пока не вынесены.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», торговый дом «Донские угли» в апреле 2024 года взял в управление 10 шахт в Луганской народной республике. Компания планировала инвестировать в модернизацию предприятий 40 млрд руб. за пять лет. По данным правительства ЛНР, к февралю 2025 года инвестор вложил более 9 млрд руб. В ноябре стало известно, что компания вернула семь шахт республике. Причиной стали низкие мировые цены на уголь и высокие издержки, из-за которых предприятия оказались нерентабельными.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ТД «Донские угли» в 2024 году выросла в 2,2 раза и достигла 2,6 млрд руб. При этом компания второй год подряд зафиксировала убыток — 6,7 млрд руб. против 57,2 млн руб. годом ранее. Юридическое лицо принадлежит Олегу Князеву (95%) и Виталию Донченко (5%).

ООО «Энергосбыт Луганск» входит в состав госконцерна «Росатом». Предприятие было основано в 2023 году. Выручка в 2024 году составила 15,6 млрд руб., чистая прибыль — 520,3 млн руб.

Валентина Любашенко