Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании школьницы в Азове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручения по уголовному делу о наезде на ребенка в Азове Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, к главе СК через Информационный центр обратилась жительница Азова по поводу травмирования восьмилетней внучки в результате ДТП. В декабре 2024 года мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка была госпитализирована. Бабушка пострадавшей выразила опасения, что виновник сможет избежать наказания.

Следственное управление СК по Ростовской области ведет расследование уголовного дела. Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ Аслану Хуаде доложить об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах, а после завершения расследования — о его результатах. Кроме того, глава ведомства дал указание избрать в отношении подозреваемого меру пресечения.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

