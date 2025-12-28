В Ростове дублер Текучевского моста готов к вводу в эксплуатацию

Госстройнадзор выдал положительное заключение для ввода в эксплуатацию нового моста через реку Темерник в створе ул. Песчаной в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону, Коммерсантъ Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону, Коммерсантъ

«Вместе с дорожниками осмотрел новый мост через реку Темерник в створе улицы Песчаной. Как доложил мой первый заместитель Иванов В.Ю., необходимое для ввода моста в эксплуатацию, положительное заключение Госстройнадзора получено»,— написал глава администрации.

Строительство переправы через Темерник на ул. Песчаной началось в 2014 году. Сооружение станет дублером Текучевского моста и повысит надежность дорожной инфраструктуры города, отметил градоначальник.

По словам господина Скрябина, сдача объекта была отложена из-за сильных ливней в 2015 году, размывших основание конструкции. В 2016 году мост вновь пострадал от дождей, его проект направили на доработку.

Подрядчик выполнил работы по увеличению габарита переправы, устройству локально-очистных сооружений, переустройству ливневой канализации с увеличением диаметров водопропускных труб и дождевых колодцев, сообщил глава Ростова-на-Дону.

Валентина Любашенко