Трамп: Зеленский ничего не получит без моего одобрения

Президент США Дональд Трамп, комментируя Politico украинскую версию мирного плана, сказал, что у Владимира Зеленского «ничего не будет, пока я не одобрю».

В разговоре с изданием господин Трамп уточнил, что в 28 февраля он встретится с Владимиром Зеленским во Флориде. По его словам, на переговорах президент Украины представит новую версию мирного плана из 20 пунктов.

Президент США также анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным. Дональд Трамп ожидает, что его контакты с президентами России и Украины пройдут хорошо.

25 декабря МИД России заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине наблюдается медленный, но верный прогресс. Владимир Зеленский допускал, что «многое может решиться» до Нового года.