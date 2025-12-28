В Ростове-на-Дону торговца наказали за продажу опасной вяленой рыбы

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области оштрафовало индивидуального предпринимателя Гулиеву В.К. после регистрации случая ботулизма у покупателя. Заболевание возникло в результате употребления вяленой рыбы, приобретенной в торговой точке «Станция напитков» на ул. Фурмановской, 63/49 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации специалистов, санитарно-эпидемиологическое расследование выявило серьезные нарушения требований действующего законодательства. На вяленую рыбную продукцию отсутствовала товаросопроводительная документация, подтверждающая прослеживаемость. Не были представлены маркировочные ярлыки с указанием изготовителя, условий хранения и сроков годности.

Кроме того, в магазине отсутствовала программа производственного контроля и документы, подтверждающие ее выполнение. Не осуществлялся контроль соблюдения температурного режима хранения рыбной продукции в холодильном оборудовании. У продавца отсутствовала личная медицинская книжка.

В отношении предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Наложено административное взыскание в виде штрафа.

По факту реализации вяленой рыбы без маркировки составлен протокол по ч. 2 ст.15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации). На продукцию общим весом 12,7 кг наложен арест. Материалы дела направлены в судебные органы.

Валентина Любашенко