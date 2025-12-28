В Сочи объявили штормовое предупреждение до 1 января

Штормовое предупреждение объявили в Сочи и «Сириусе», оно будет действовать с 28 декабря по 1 января. По прогнозам синоптиков, на море ожидается шторм с волнением до 6 баллов и высотой волн до 4,5 м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По данным синоптиков, не исключен тягун, а над акваторией высока вероятность формирования смерчей. В горных районах прогнозируют мокрый снег и заморозки до -5 градусов. Также там ожидается метель с лавинной опасностью, в реках возможен подъем уровня воды.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что ситуация находится под постоянным контролем городского оперативного штаба. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Курортная и транспортная инфраструктура работает в обычном режиме. На дорогах и пешеходных маршрутах горного кластера круглосуточно убирают снег с привлечением необходимой техники и бригад специалистов.

Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Алина Зорина