В Сочи локализовали пожар в автосервисе площадью 1 тысяча «квадратов»

В Сочи пожарные локализовали возгорание в автосервисе на улице Транспортной площадью 1 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спасательные службы продолжают работать над полным тушением огня. На месте происшествия задействованы 60 человек.

Возгорание началось в автосервисе, затем пламя распространилось на складские помещения и соседнее здание. В промышленной зоне нет официальных жилых домов, однако, по некоторым сведениям, на верхних этажах здания могли временно находиться люди. Городские власти планируют проверить эту информацию. Причины возгорания установят эксперты в ближайшее время.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Сочи на улице Транспортной вспыхнул пожар в автосервисе, трое пострадавших госпитализированы, их состояние стабильное.

Алина Зорина