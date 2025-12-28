В Ростове-на-Дону восстановлено движение поездов после схода локомотива

В Ростове-на-Дону полностью восстановлено движение пассажирских поездов на перегоне «Кизитеринка — Проточный» после схода локомотива грузового состава. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации компании, транспортное сообщение, частично нарушенное из-за инцидента с грузовым составом, возобновлено в полном объеме по двум путям. К восстановительным работам привлекли более 160 сотрудников СКЖД и 5 единиц техники.

В настоящее время 33 пассажирских поезда, включая 6 пригородных составов, опаздывают более чем на час от расписания. Пассажиры составов, задерживающихся в пути свыше 4 часов, получают питание.

«Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко