В Ростове-на-Дону восстановлено движение поездов после схода локомотива
В Ростове-на-Дону полностью восстановлено движение пассажирских поездов на перегоне «Кизитеринка — Проточный» после схода локомотива грузового состава. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации компании, транспортное сообщение, частично нарушенное из-за инцидента с грузовым составом, возобновлено в полном объеме по двум путям. К восстановительным работам привлекли более 160 сотрудников СКЖД и 5 единиц техники.
В настоящее время 33 пассажирских поезда, включая 6 пригородных составов, опаздывают более чем на час от расписания. Пассажиры составов, задерживающихся в пути свыше 4 часов, получают питание.
«Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении ведомства.