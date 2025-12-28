Пожар в автосервисе на территории Сочи локализован

Огнеборцы локализовали пожар в автосервисе на улице Транспортной в Сочи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас специалисты работают над полной ликвидацией огня. На месте работают 60 человек.

Возгорание произошло в автосервисе, потом огонь перешел на складские помещения и соседнее здание. На территории промышленной зоны официальных жилых домов нет, однако по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди. Эту информацию администрация города планирует проверить. Причину возгорания также определят специалисты в ближайшее время.

«Спасибо пожарным, спасателям и медработникам за проявленный профессионализм. После завершения работ проанализируем все обстоятельства на заседании оперативного штаба», — заявил Андрей Прошунин.

«Ъ-Сочи» писал, что трое пострадавших при пожаре госпитализированы, их состояние стабильное.

Алина Зорина