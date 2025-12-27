Reuters: перед встречей Трамп и Зеленский созвонятся с руководителями стран ЕС

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед встречей проведут телефонный разговор с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и руководителями стран Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Беседа состоится 27 декабря, уточнил источник агентства. Как рассказал собеседник Axios, цель разговора — ознакомить всех участников с ходом текущих переговоров.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского пройдет 28 декабря в городе Палм-Бич в американском штате Флорида. Переговоры начнутся в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Президент Украины говорил, что на встрече представит новую версию мирного плана из 20 пунктов, который включает создание демилитаризованной зоны.