В Сочи госпитализировали трех человек, пострадавших при пожаре в автосервисе

В Сочи на улице Транспортной вспыхнул пожар в автосервисе, сообщила пресс-служба городской администрации. Трое пострадавших госпитализированы, их состояние стабильное.

Огонь распространился на прилегающие складские помещения и здания. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, жертв нет. Остальным пострадавшим медики оказывают помощь на месте происшествия.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены дежурные силы Южного регионального поисково-спасательного отряда, муниципальной службы спасения, представители городской и районной администраций. В операции также участвуют сотрудники водоканала и энергетических служб. Общая численность задействованных специалистов составляет 60 человек, используется 15 единиц техники.

Спасательные службы сосредоточили усилия на локализации и тушении огня, а также защите близлежащих строений от распространения пламени.

Алина Зорина