В Сочи госпитализировали троих пострадавших при пожаре в автосервисе

В Сочи произошел пожар в автосервисе на улице Транспортной, госпитализировали трех пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Люди, получившие травмы, находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Согласно предварительным данным, погибших нет. Другим пострадавшим оказывают помощь на месте.

Пожар произошел в автосервисе, расположенном на улице Транспортной. Огонь перешел на соседние складские помещения и здание. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. В ликвидации участвуют дежурные силы и средства подразделений Южного регионального поисково-спасательного отряда, муниципальной службы спасения, сотрудники городской и районной администрации. Также задействованы сотрудники водоканала и энергетики. Всего привлечено 60 специалистов и 15 единиц техники. Действия направлены на локализацию и тушение пожара, защиту соседних строений.

Алина Зорина