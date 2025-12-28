Полиция Ростова проверила 96 иностранных граждан на рынке в Первомайском районе

Сотрудники полиции выявили девять нарушений миграционного законодательства среди 96 проверенных иностранных граждан на рынке в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, в операции участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции, Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области, ВСО СК России по Ростовскому гарнизону с представителями военных комиссариатов. Силовую поддержку обеспечили бойцы Росгвардии, также использовался беспилотник.

Среди выявленных нарушений восемь случаев несоблюдения режима пребывания и один случай неподачи ежегодного уведомления. Все составлены по 18 главе КоАП РФ (административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации).

Кроме того, госавтоинспекция проверила 84 единицы автотранспорта и составила девять административных протоколов. Шесть из них касались несоответствия тонировки автомобиля, по одному — несоблюдения правил применения ремней безопасности, отсутствия обязательного страхования и нарушения правил перевозки людей.

«Подобные профилактические мероприятия полиция проводит регулярно для выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства и других противоправных действий»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко