В Сочи загорелся автосервис

В Сочи на Транспортной улице вспыхнул пожар в здании автосервиса площадью 1 тыс. кв. м. Один человек получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Диспетчер сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании днем 28 декабря. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огнем охвачено здание автосервиса. По предварительным данным, пострадал один человек.

Алина Зорина

