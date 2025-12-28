В Ростовской области ожидается ухудшение погоды на дорогах 28 декабря

На дорогах Ростовской области 28 декабря прогнозируется осложнение погодной обстановки: возможны осадки в виде дождя и снега, понижение температуры воздуха, ухудшение видимости и образование скользкого покрытия на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники ГИБДД призвали автомобилистов проявить внимательность, снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров. Тем, кто еще не установил зимние шины, рекомендуют сделать это незамедлительно. Водителям грузового транспорта напомнили о необходимости применения противоскользящих цепей на трудных участках дороги.

«Все перечисленные меры нацелены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и профилактику ДТП в условиях неблагоприятной погоды»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко