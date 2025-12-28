Порты Таганрога, Ростова и Азова открыли ледокольный сезон

Порты Таганрога, Ростова и Азова объявили о начале ледокольной проводки судов в зимний период навигации. Капитаны морских портов приняли решение об организации ледокольных операций для обеспечения безопасности плавания и стоянки судов, сообщает ИАА «ПортНьюс».

По информации агентства, проводку судов в акваториях Азовского моря в текущую зимнюю навигацию будут выполнять шесть ледоколов: «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов», «Фанагория» и «Георгий Седов».

В прошлую зимнюю навигацию ледокольные работы продолжались 35 суток. За этот период ледоколы Росморпорта провели в морской порт «Таганрог» 57 судов.

Валентина Любашенко