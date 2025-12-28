В Краснодарском крае открыли 257 елочных базаров и ярмарок

В Краснодарском крае функционируют 257 официальных торговых точек по продаже новогодних товаров и хвойных деревьев. Все базары и ярмарки работают с соблюдением установленных норм и располагают документами, подтверждающими право на размещение, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Помимо обеспечения доступности новогодних товаров, ярмарки и елочные базары выступают важным элементом праздничной инфраструктуры Краснодарского края. Объекты торговли создают комфортную среду для семейного досуга, поддерживают местных производителей, предпринимателей и способствуют укреплению традиций празднования Нового года», — отметил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

В Геленджике действует ярмарка на 50 торговых мест с широким ассортиментом продукции. В Анапе открыта праздничная ярмарка «Зимуй в Анапе» на 8 торговых мест. Также в курортном городе работают винодельческие новогодняя и январская ярмарки, где посетители могут ознакомиться с продукцией местных изготовителей.

Параллельно с организацией легальной торговли в регионе по поручению губернатора усилили контроль за пресечением несанкционированной. Особое внимание уделяют продаже пиротехники, так как покупка незаконной продукции несет угрозу безопасности. Некачественные фейерверки и хлопушки могут стать причиной травм, пожаров и других происшествий.

В Краснодарском крае реализация пиротехнических изделий разрешена только в стационарных магазинах, которые работают в соответствии с законодательством. В регионе действует 491 такой объект.

Алина Зорина