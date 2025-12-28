Следственный комитет помог ростовскому геодезисту получить долги по зарплате

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России по Ростовской области помогли восстановить трудовые права работницы строительной фирмы. Об этом сообщила пресс-служба информационного центра СК России.

По информации ведомства, в 2024 году Юлия Лепешкина устроилась геодезистом в компанию в Ростове-на-Дону. С июля по август прошлого года зарплату выдавали с опозданиями, затем выплаты полностью прекратились. Гражданка решила уволиться, поскольку ситуация угрожала финансовому благополучию ее семьи.

Многократные обращения госпожи Лепешкиной к руководству компании и в соответствующие органы не принесли результата. Тогда она обратилась за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через единую телефонную линию информационного центра СК.

По факту нарушения трудовых прав гражданки региональное управление СК возбудило уголовное дело. Благодаря быстрому вмешательству следователей проблему удалось решить в короткие сроки — заявительнице выплатили зарплату в полном размере.

Валентина Любашенко