Количество предпринимателей в Краснодаре выросло на 5 тысяч

Число предпринимателей в Краснодаре в 2025 году увеличилось на 5,1 тыс. человек. Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса в городе достигло 107,7 тыс. Количество самозанятых превысило 183,4 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По численности предпринимательского сообщества Краснодар входит в пятерку городов-миллионников наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Новосибирском. Среди городов Южного федерального округа кубанская столица занимает первое место.

«Наш город имеет особенность — в нем традиционно высокие уровень потребительской активности, конкурентная среда, требования к качеству услуг и товаров. И это привлекает бизнес, готовый к соперничеству, работе на долгосрочной основе. Кроме этого, в краевом центре создан благоприятный климат для создания и ведения своего дела», — отметил начальник управления инвестиций и развития МСП Василий Литвинов.

По итогам одиннадцати месяцев 2025 года объем налогов от малого и среднего бизнеса составил 8,5 млрд руб. с темпом роста 112%, что составляет 28,2% от общих поступлений.

Фонд развития бизнеса Краснодарского края предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодара 172 поручительства на сумму более 1,2 млрд руб. — 45,5% от общего объема.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал предпринимателям столицы Кубани 141 займ на сумму 440,6 млн руб., что составило 18,3% от общей суммы микрозаймов.

Для поддержки предпринимателей в Краснодаре работает муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа», расположенный по адресам: улица Северная, 365 и улица Красная, 6. Все услуги центра предоставляются бесплатно. За время работы более 8 тыс. предпринимателей и жителей краевого центра получили необходимую поддержку.

Алина Зорина