В Сириусе теплом от олимпийских арен планируют греть бассейны

Администрация федеральной территории Сириус рассматривает строительство бассейнов рядом с ледовыми аренами для подогрева воды теплом от систем охлаждения спортивных объектов. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

«Мы обсуждаем проекты по использованию тепла, вырабатываемого зданиями. Например, рассматриваем возможность строительства рядом с ледовыми аренами бассейнов. Воду в них можно было бы подогревать с помощью тепла, выделяемого при охлаждении спортивных объектов. За счет таких решений можно серьезно экономить», — поделился планами Дмитрий Плишкин.

Инициатива станет частью создания Научно-технологического кампуса «Сириус», который призван стать площадкой для внедрения и демонстрации экологических решений. Такой подход позволит рационально использовать энергию систем кондиционирования и холодильного оборудования, а также снижать углеродный след.

Сейчас часть теплоэнергии используется для прогрева грунта под спортивными объектами. Новое решение входит в экологическую стратегию федеральной территории.

Ученые Университета «Сириус» параллельно работают над созданием полигонов для подбора оптимальных почв и устойчивых газонных покрытий. Они должны существовать в условиях влажных субтропиков преимущественно на естественных осадках, что снизит затраты на полив.

Научно-технологический кампус реализуется по российскому стандарту Green Zoom и будет служить примером внедрения низкоуглеродных решений в строительстве. Комплекс объединит на одной территории учебные корпуса, жилье для студентов, сотрудников Университета и резидентов ИНТЦ. Строительство ведется по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Алина Зорина